Söke'de Nisan ayında 51 şahıs yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde Söke'de Nisan ayında çeşitli suçlardan 51 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2019 yılı Nisan ayı içerisinde haklarında hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit ve adam öldürmek suçlarından yakalama kararı bulunan toplam 51 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer taraftan Nisan ayı içerisinde Söke'de uyuşturucu kullanmak ya da satışı yapmaktan dolayı 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Yakalanan kişilerle birlikte çeşitli sentetik uyuşturucu madde ve hint keneviri de ele geçirildi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Başarılı çalışmalar yapan Emniyet ve Jandarma personellerimizi kutluyorum. Hiç bir yılgınlık olmadan, son satıcı yakalanıp son kullanıcı bırakana kadar durmaksızın mücadeleye devam edilecektir” dedi.