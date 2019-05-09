Söke'de öğrenci ve jandarmadan trafik klibi

Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenciler ve jandarma ekipleri, emniyet kemeri ve yaya önceliği konulu trafikle ilgili video klip hazırladı. Söke Kaymakamlığı öncülüğünde öğrenciler ve jandarma trafik ekiplerinin rol aldığı video klip büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla başlatılan ‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' Projesi'ne düzenlenen bilgilendirme ve etkinliklerle dikkat çekiliyor. Söke'de öğrenciler ile Jandarma ekipleri Türkiye'nin en işlek turizm karayollarından biri olan Söke-Milas Karayolu'nda sürücüleri de işin içine katarak dikkat çekici bir film hazırladı. Filmde Milas yolunun dışında Bağarası Mahallesi'nin içindeki yol da mekan olarak kullanıldı. Söke Kaymakamlığı, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Söke Şoförler Odası Başkanlığı, Söke Bağarası Çok Programlı Lisesi, Söke Suyolcu Sürücü Kursu ve yerel müzik gruplarından Efsane Müzik'in katkılarıyla hazırlanan video klibin çekimlerinde drone kamera da kullanıldı.

Çekimleri, müziği ile dikkat çeken klipte, işitme engelliler de unutulmadı. Öğrenciler klipte geçen trafik ile uyarıcı spotları işitme engelliler için işaret diliyle anlattı. Özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplayan video klip işitme engellilere karşı duyarlılığı ile de memnuniyet oluşturdu..