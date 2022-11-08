Söke'de öğrenci velilerine madde bağımlığı anlatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenci velilerine madde bağımlılığı ile ilgili eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” çerçevesinde, Akçakonak Mahallesi'nde bulunan Akçakonak İlköğretim ve Ortaokulunda okuyan öğrenci velilerine “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” çerçevesinde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, Madde bağımlılığı belirtileri, Uyuşturucu maddelerin çeşitleri, İnsan vücuduna zararları, KADES VE UYUMA projeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.