Söke'de öğrenciler Kent Müzesi'nde tarihi öğreniyor

Vatandaşların ilgi gösterdiği müze özellikle eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Okullar müzeyi gezmek için son dönemde adeta sıraya girdi. Eğitimciler çocukların görerek ve yaşayarak öğrenmeleri adına gruplar halinde geziler gerçekleştiriyor. Müzede bulunan objeleri dikkatlice inceleyen öğrenciler, yaşadıkları kentin tarihi hakkında da bilgi ediniyorlar.

Söke'nin geçmişten bu güne yaşam tarzı, eski meslekler gibi birçok envanteri içinde barındıran Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, nostalji çocuk oyuncaklarını barındıran Çocuk Oyuncakları Müzesi'yle de geçmişi günümüze taşıyor. Çocuklar geçmişte büyüklerinin oynadıkları oyuncakları yakından tanırken, oyunlar hakkında bilgi ediniyor. Bazı oyuncaklarla oynama heyecanını da yaşayan çocuklar, öğrenirken keyifli anlar da yaşıyorlar.