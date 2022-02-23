Söke'de ‘Okul Güvenliği' toplantısı yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında “Okul Güvenliği” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin güney başta olmak üzere Söke Belediye Başkan Vekili Neslihan Koyuncuoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve okul müdürleri ile okul aile birliklerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda okulların çevresindeki metruk binalar, kafeler, tehdit unsurları, kamera sistemi, güvenlik sistemi, istek ve temenniler, bağımlılık faktörü gibi hassasiyetlerin ele alındı.

Söke İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Güney; “Okul çevresinde var olabilecek ve tehdit oluşturan konularda tedbir almak yerel ve merkezi yönetiminin yanında veli, aile, öğretmenlerimizle birlikte herkesin sorunluluğunu gerektiren bir süreç. Tedbirler konusunda Belediye başkanlarımızdan, muhtarlarımıza, güvenlik güçlerimizden sağlık teşkilatımıza kadar herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Eksik konularımız varsa bunları tamamlamak, bu toplantıda fikir alışverişi yaparak sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmek zorundayız. Yarınlarımızın teminatı, en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızın daha aydınlık geleceğe emin adımlarla, güvenli şekilde yetişecekleri bir ortamın hazır olmasına katkı sağlayacak bu toplantının amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda Söke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Aydın, Söke'deki okullar ile öğrenciler hakkında bir sunum yaptı. Okullarda bugüne kadar alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler veren Şube Müdürü Cengiz Aydın; okullarda 529 iç kamera, 407 dış kamera olmak üzere toplam 936 kamera bulunduğunu söyledi. Şube Müdürü Cengiz Aydın; Söke'de kamerası olmayan sayılı okulun kaldığını ifade eden bunların da yıkım kararı verilen okullar olduğuna dikkat çekti. Cengiz Aydın pandemi döneminde okullarda alınan tedbirler hakkında da bilgiler verdi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Ramazan Çiçek, İlçe Emniyetince yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Servis araçları denetimleri, park ve bahçelerde yapılan denetim ve uygulamalardan bahseden Büro Amiri Ramazan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde okullarda öğrenci ve velilere yönelik uyuşturucu ile mücadele, öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin de yapıldığını söyledi.

Toplantı katılımcıların talep ve temennileri ile devam etti.