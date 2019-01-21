Söke'de okulların temizlikleri denetimli serbestlikten

Söke'de haklarında kamuya ücretsiz çalışma cezası verilen hükümlüler, ilçedeki okulların tamir, tadilat ve temizlik işlerini yapıyor.

Yarıyıl tatili olmasından dolayı okula gelen hükümlüler, yarıyıl tatili boyunca belirlenen dört okulun temizliklerini yapacak.

Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Behiye Hanım Ortaokulu'nda başlatılan uygulamanın Sadullah Kuşada İlköğretim Okulu, Vakıfbank İlköğretim Okulu ve Söke Endüstri Meslek Lisesi'nde de yapılacağı öğrenildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyet kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma cezası almış olan hükümlülerimiz yarıyıl tatili süresi içerisinde ilçedeki 4 okulun temizliğini yapacak ve okullarımızın bir sonraki döneme hazırlanmasına katkıda bulunacaklar” dedi.

Ücretsiz çalışma cezası alan hükümlülerin Behiye Hanım Ortaokulu'ndan başlattıkları temizlik, bakım ve onarım çalışmasını Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak ve Behiye Hanım Ortaokulu Müdürü Serap Kaplan yerinde inceledi.