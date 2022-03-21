Söke'de Orman Haftası'nda fidan dikim etkinliği

Aydın'ın Söke ilçesinde Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi'nde, Söke Orman İşletme Şefliği'nin katkılarıyla yapıldı.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener, “21 Mart Dünya Ormancılık günü, orman varlığının önemi, erozyonla mücadele, iklim değişikliği ve buna benzer sorunların hatırlatılması ve vurgulanması amacıyla kutlanmaktadır. Ormanlar ülkelerin doğal güzellikleri, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği, çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Ormanlar bütün bu faydaların yanında, ekonomik olarak da bir ülkenin temel kaynaklarındandır. Sahip olduğumuz, bu doğal güzelliklerin korunması, geliştirilmesi ve ülkeye katılmasındaki öneminin artırılması için, herkese önemli görevler düşmektedir. Çevre bilincinden yoksun davranışlar, dünyamızın giderek yaşanabilir bir mekân olmaktan hızla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır" dedi.

Mehmet Şener 2020 yılında Söke'de meydana gelen büyük orman yangının ardından yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Şener, “Söke ilçemizde 26.09.2020 tarihinde çıkan yangında 310 Hektar Orman alanı yanmıştır. Yangın sonrası yaptığımız çalışmaların birinci etabında 110 Hektar alan 160 bin fidanla ağaçlandırılmış, çalışmaların ikinci etabında ise kalan 200 Hektar alan 330 bin fidan ile ağaçlandırılarak, toplamda 490 bin fidan Orman Genel Müdürlüğü'müzce topraklarımızla buluşturulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı ağaca, yeşile, tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı arttırmasına vesile olması temennisiyle kutlarım" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu. Katılımcılar öğrenciler ve orman işletme şefliği personeli ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Okulun müzik öğretmeni Murat Taş yönetimindeki grubu, dinleti sundu.