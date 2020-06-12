İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.