Söke'de otomobil yayalara çarptı;: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim istikametinden, Aydın istikametine seyir halinde olan Ali Ruşen A. kontrolündeki 09 AED 417 plakalı pikap Bağarası Kavşağına geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar K. ve Şerif Cemil K. ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.