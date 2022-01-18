Söke'de otomobile çarpan transit takla attı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Söke'nin Aydın yönündeki çıkışı OSB Kavşağında otomobilin çarptığı transit takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. Kontrolündeki 35 AU 378 plakalı ticari Transit Novada Kavşağı'ndan geçtiği sırada kavşağa giren 09 SN 359 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle transit takla atıp, yan devrilirken; sürücü Süleyman A. kazayı hafif yaralarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.