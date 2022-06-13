Söke'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzeri Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine gitmekte olan M.A. kontrolündeki otomobil Yenikent Kavşağı'nda yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 yaşındaki H.K. metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra ağır yaralı çocuk ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken sürücü M.A. gözaltına alındı.