Söke'de otomobilleri kundaklayan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobili kundaklama olayı ile ilgili bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait ikametinin önünde bulunan 2 araç, kimliği belirsiz şahıs şahıslarca yakıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri detaylı bir çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma sonucu 2 aracın yakılması olayı ile ilgili 1 şüpheli şahsı tespit etti. Kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.