Söke'de Özel Eğitim Merkezi'nden Engelliler Haftası etkinliği

Etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serbil Gül Bakır başta olmak üzere davetliler ve öğrenci velileri katıldı.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını kurum müdürü Yılmaz Olçay yaptı. Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak düzenledikleri etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Yılmaz Olçay konuşmasında, Engelliler Haftası'nın önemine değinerek; engelliler yaşam standartlarının iyileştirilmesine dikkat çekti.

Ekinlikte merkezin eğitmenleri nezaretinde eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Dans gösterileri, müzik ve şarkılar oldukça beğeni topladı.