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Söke'de pazar alanı Türk Bayrakları ile donatıldı

Söke Meyve ve Sebzeciler Odası şehitler anısına lokma döktürdü.

Pazaryerinde gerçekleşen lokma etkinliği nedeniyle, pazaryeri alanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca oda tarafından pazarcı esnaflarına Türk Bayrağı dağıtıldı. Pazarcı esnafı şehitleri ve ordusu için tek yürek oldu.


Gerçekleşen lokma etkinliğine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, esnaf oda başkanları da katıldı.


Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun; "Esnaflar olarak ordumuzun arkasındayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehit haberi almak istemiyoruz. Lokma etkinliğinde destek veren Söke Belediyesi ve Büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz. Etkinliğimize katılan kaymakamımız başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

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