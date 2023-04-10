İhlas Haber Ajansı

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Söke'de Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 178'inci Yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Söke'de de bir dizi program gerçekleşecek.



Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Söke Asri Mezarlığında şehitlerin ve hayatını kaybeden meslektaşlarının kabirlerini ziyaret etti. Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



Çelenk sunum töreni sonrasında Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp beraberindeki heyet ile birlikte Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, tüm polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı, çalışmalarında başarı temennilerini iletti.

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