İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Söke'de sağnak yağmur sonrası sel meydana geldi

Aydın’ın Söke ilçesinde akam saatlerinde etkili olan sağnak yağış sele dönüştü.

Aydın'ın Söke ilçesinde akam saatlerinde etkili olan sağnak yağış sele dönüştü. Yağış nedeniyle su altında kalan yollar trafiğe kapandı. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri herkesin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın'ın Batı kesimleri için yaptığı yarıların ardından Sahil kesimlerinde sağnak yağışlar gerçekleşmeye başladı. Zaman zaman sel baskınlarına neden olan yağışlarda Söke Yenidoğan adeta sele teslim oldu. Çok sayıda aracın da mahsur kaldığı yollarda zaman zaman trafik kazaları da yaşandı. Eve ve iş yerlerine sular basarken yollarda göçükler meydana geldi, pek çok yerde maddi hasarlar oluştu.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yağışların aralıklarla devam ettiği bölgelerde metrekareye 51-110 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiğini herkesin olası sel felaketleri ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.