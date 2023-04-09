Söke'de şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı

Grupta aynı puanı paylaşan Sökespor ve Bornova çekişmesinde bu hafta aldığı galibiyetle Sökespor arayı iki puan açtı. Sökespor kendi evinde Çiğli engelini üç golle, üç puan alarak aştı. Viven Bornova ise deplasmanda Yeşil Çınar engeline takıldı. Sökespor 3-Çiğli 2, Yeşil Çınar 1-Viven Bornova 1.

Sökespor puanını 51'e yükseltirken, 25. Haftada Viven Bornovaspor aldığı beraberlikle puanını 49'a yükseltebildi. Zirvenin takipçileri Tire ve Muğlaspor da bu haftayı galibiyetle kapattı. Muğlaspor, Kıralan Demirspor 'u tek golle yenerken; Tire 2021 FK ise Sarayköyspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Haftanın en farklı kazanan takımları Didim ve Davutlar oldu. Davutlarspor Aydın Yıldızspor'u 6-2, Didim BSYK ise Kızılcabölük'ü 6-0 yendi. Grubun diğer maçında Yatağanspor, Yeşilovaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.