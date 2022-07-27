İhlas Haber Ajansı

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Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı

Söke’de şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılırken, gelen zam 2022 yılı içinde yapılan ikinci zam oldu.

Söke'de şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılırken, gelen zam 2022 yılı içinde yapılan ikinci zam oldu.



Söke'de şehir içi ulaşımına bir kez daha zam yapıldı. Tam 5 Lira 50 kuruştan 7 Liraya çıkarken, öğrenci fiyatları da 4 liradan 5 liraya yükseltildi. UKOME tarafından alınan yaklaşık 35 seviyelerindeki zam kararı alınmış 5 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştı. 2022 yılının ikinci zammı 27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

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