S?ke'de silahl? sald?r? 2 yaral?

Ayd?n'?n S?ke il?esinde meydana gelen bir silahl? sald?r?da iki ki?i yaraland?. Olaydan sonra polis ekipleri il?ede ve yaral?lar?n kald?r?ld??? hastanede geni? g?venlik ?nlemleri ald?. B?lgedeki gerginlik nedeniyle S?ke'ye Ayd?n il merkezinden de takviye polis ekipleri sevk edildi.

Olay saat 23:00 s?ralar?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re isimleri hen?z a??klanmayan iki ki?inin bulundu?u bir ara? otogar yak?nlar?nda hen?z kimli?i belirlenemeyen ki?i ya da ki?ilerce tarand?. Olayda a??r yaraland??? belirtilen iki ki?i S?ke Devlet Hastanesi'ne kald?r?l?rken polis ekipleri hastanede ve il?ede geni? g?venlik ?nlemi ald?. ?u anda hastanede ve il?e genelinde il?eye takviye gelen polis ekiplerinin ?al??malar? devam ediyor.