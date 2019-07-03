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Söke'de Sivas Katliamı Unutulmadı

2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen Madımak Oteli’nin yakılması ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olayların 26.

2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olayların 26. yılında Söke'de anma etkinliği düzenlendi. Söke Alevi Kültür Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliği Cem Evi bahçesinde yapıldı.


Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediye Meclis Üyeleri Hatice Kurban, Turgay Avcı ve Sedat Kaplan, CHP İlçe Başkanı Mesut Atakan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez'in de katıldığı etkinlikte günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya yaptı.


Dernek Başkanı Şevki Kaya yaptığı konuşmasında Sivas Katliamının üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acının hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek olayın faillerinin bugün hala cezasız kaldığını ifade ederek; “2 Temmuz 1993'de Madımak'ta yakılan ülkenin aydınlık insanlarını sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.


Anma etkinliğinde Yasemin Çandır, Dilek Çelik, Gürbüz Madran, Tahsin Çığ ve Ali Eren sahne aldı.

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