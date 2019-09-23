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Söke'de Sokakta Satranç Oynadılar, İlgi Odağı Oldular

Söke İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri ile gerçekleştirilen “Her Yerde, Her Yaşta Satranç” Projesi devam ediyor.


Proje kapsamında Basmacılar caddesine kurulan masalarda başta satranç olmak üzere mangala gibi zeka oyunları oynayanlar, bir kez daha farkındalık oluşturdu. Sokakta satranç ve zeka oyunları etkinliğine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan da katılarak destek verdi. Satranç Federasyonu Söke Temsilcisi Levent Yıldız koordinatörlüğünde devam eden proje ile sokakta satranç ve zeka oyunları oynayan kalabalık grup, merkez çarşıda bulunan Basmacılar Caddesi'ni kullanan vatandaşların oldukça dikkatini çekti.

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