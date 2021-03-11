Söke'de “Tamirciyim” deyip evleri soyan şahıs, Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kiraladığı evlerdeki beyaz eşyaları sattığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Söke'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen akıl almaz hırsızlık ve dolandırıcılık olayında; beyaz eşya tamircisi olarak kendini tanıtan şahısın, kiraladığı çeşitli evlere ait beyaz eşya ve mutfak eşyalarını çaldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak dolandırıldıklarını belirten 5 farklı kişi, Söke Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi olmuşlardı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün şikayet üzerine başlattığı araştırmada olayın şüphelisi A.S. simli şahısın Nazilli'de olduğu tespit edildi. A.S isimli şahsın Nazilli ilçe merkezindeki adresinde yakalanarak Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından, adli mercilere sev edildiği öğrenildi.