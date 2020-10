Söke'de tarım ekipmanı sürücülerine “Reflektör Tak, Görünür Ol” denildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi devam ediyor.

Söke'de dört yıldır süren proje kapsamında özellikle pamuk hasat sezonu öncesinde karayollarında meydana gelebilecek traktör ve tarım makinaları kazalarının önlenmesi için farkındalık oluşturuluyor. Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikle kampanyaya bir kez daha dikkat çekildi.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel başta olmak üzere daire müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Astsb.Kd.Bçvş. Mehmet Kurt yaptı. Mehmet Kurt, traktör kazaları incelendiğinde, meydana gelen kazaların birçoğunun, traktör ve römorklarının park fren ve dönüş ışıkları noksanlığı, görünürlüğü artıran reflektör ve flaşörlü yanıp sönen ışık sisteminin bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

2017 yılından bugüne kadar Söke'de 480 römorkuna reflektör ve yansıtıcı şerit, 100 traktöre flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambasının takılması sağlandığını belirten Mehmet Kurt; “2020 yılı Söke Ziraat Odası verilerine göre Odaya kayıtlı 11 bin 465 aktif çiftçimiz bulunmaktadır. Çiftçilerimize ait kayıtla ortalama 6 bin 400 Traktör bu traktörlere ait yaklaşık 11 bin 300 adet römork ve pamuk toplama römorku bulunmaktadır. Ayrıca 202 tane tescilli Pamuk toplama makinası kaydı mevcuttur. Pamuk hasadının başlaması ile birlikte bu araçların tamamına yakını tarımsal hareketlilik nedeniyle karayoluna çıkmaktadır. Bu proje ile traktör sürücüllerinin römorklarına kendileri için hayati önem taşıyan reflektör, flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı 'lambası, geri yansıtıcılı kırmızı veya sarı şerit takmalarını sağlamak ve traktör sürücülerinin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amaçlanmıştır” dedi.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri yaptığı konuşmada tarımsal faaliyet gösteren çiftçileri trafikte dikkatli olmaya davet ederken, trafikte güvenliğin sağlanması için görev yapan Jandarma ve Emniyete bağlı trafik ekiplerine teşekkür etti.

2020 yılında hala reflektör takmayı konuşmanın bu konuda hala bazı eksikliklerin olduğunun göstergesi olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Soner Zeybek; “400 bin dekar sulanabilir arazisiyle Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Söke, bereketiyle gündemde olmalı. Önemli olan can yitirmemek, can kayıpları yaşamamak. Keşke her şeyin çözümü bu kadar kolay olsa. Reflektör veya flaşörlü ışıklar ile kazaların önüne geçebiliyorsak tüm sürücüler bunu uygulamalı. Bu kampanya trafikte görünür olmayı ve herkesin birbirini uyardığı bir kontrol sitemini harekete geçirecektir. Kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik alanında bulunan römork ve traktörlere reflektör takıldı. Bu montajlardan birini sembolik olarak Kaymakam Soner Zeybek gerçekleştirdi.