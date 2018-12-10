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Söke'de “Tarla Kuşuydu Juliet” sahnelendi

Söke’nin tiyatro gruplarından Tiyatro Şamata oyuncular tarafından “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyun sahnelendi.

Söke'nin tiyatro gruplarından Tiyatro Şamata oyuncular tarafından “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyun sahnelendi. Yönetmenliğini Sermin Atik Arıkan'ın üstlendiği iki perdeli tiyatro oyunu Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda izleyici ile buluştu.


Ephraim Kishon tarafından kaleme alınan ve Hale Kuntay tarafından çevrilen oyunda Sökeli amatör oyuncular Ercan Akbay, Hülya Yaşar, Doğancan Ege, Yasemin Yavaşoğlu Düz, Cansu Yıldırım sahne aldı. Söke Belediyesi'nin katkılarıyla sahnelenen tiyatro oyunu izleyicisi tarafından beğeniyle izlendi. Oyunun sonunda yönetmen Sermin Atik Arıkan'a, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Neriman Arslan tarafından plaket takdim edildi.

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