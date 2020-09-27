Söke'de tedbir amaçlı boşaltılan ev sayısı 90'a ulaştı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde çıkan ve daha sonra çevre mahallelere yayılan yangında tedbir amacıyla boşaltılan ve ilk etapta 50 olan ev sayısı 90'a ulaştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şiddetli rüzgarın yangını kontrol altına almaya engel olduğunu belirterek, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yangın bölgesinde inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yangının çıkış nedeni konusunda jandarma teşkilatımız büyük bir titizlikle çalışma sürdürüyor. Yangına müdahale konusunda orman teşkilatımız 6 helikopter ve iki uçakla anında müdahale etti. Hava kararınca havadan müdahale durdu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden yapılan takviyelerle birlikte toplam 100 arazöz ve 500e yakın işçiyle orman yangınlarına müdahalede bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de arazözlerle, özel sektördeki arazözlerle yangına müdahaleler konusunda büyük bir titizlikle sürdürülmektedir “ dedi.

90 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangın bölgesine giderek inceleme yaptığını ve çalışmayı yürüten yetkililerden bilgi aldığını kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “ Yangının önlenmesi konusunda her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. AFAD ve Kızılay ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Özellikle bölgemizde olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımızın olası yangından etkilenmemeleri adına toplamda 90 hane de tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu akrabalarının yanına gitmek arzusunda olduğunu belirtti. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına kaymakamlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın desteğiyle her türlü tedbir ve çalışma yapılıyor “ diye konuştu.

Yangın henüz kontrol altına alınmadı

Yangının tam olarak kontrol altına alınmadığını kaydeden Vali Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet bütün imkanlarıyla burada ve yangına müdahale ediyor Yangın tam olarak kontrol altına alınmış değil. Özellikle yangının ilk çıkış saatlerinde 45 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı. Şu anda da 30 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Hava şartları yangına müdahale konusunda bizleri oldukça zorluyor. Ama buna rağmen tüm imkanlarımızla tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek ve bu konuda yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmektir. Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz havadan müdahale tekrar başlayacak. "