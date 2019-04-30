Söke'de teknik personele 'Gübre Denetçisi' eğitimi

5 gün süreceği belirtilen eğitim Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde (TAYEM) gerçekleştiriliyor. Gübre Denetçisi Eğitimi Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem'in de katılımıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı (BÜGEM) uzmanları tarafından veriliyor. Eğitimlerde uzmanlar tarından teknik personele; yeni yönetmelik gereği sıvı, katı ve organik kimyasal formasyonlu gübrelerin içerik özelliklerinin denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılıyor.