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Söke'de tır otomobili biçti; 5 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Söke-Milas kara yolu huzurevi mevkisinde karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, otomobilde şoförle birlikte sıkışan 3 kişiyi güçlükle çıkardı.



Kazada otomobildekilerin dışında tır sürücü ve o esnada hemzemin geçitte çalışan bir işçi de yaralandı.



112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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