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Söke'de tiyatro oyunu sahnelendi

Söke Kent Konseyi Kültür Sanat Turizm Çalışma Grubu tarafından tiyatro etkinliği gerçekleştirilirken, “Her Hırsız haydut Değildir” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Dario Fo'nun kaleme aldığı oyunu Gönen Akpullukcu yönetti. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda sahnelenen oyunda Gönen Akpullukcu, Hilal efendi, Hülya Tosun, İbrahim Dilber, Sühan Karaçelik ve Yasemin Yavaşoğlu Düz oyuncu olarak yer aldı. Beğeni ile izlenen oyunun sonunda Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört; oyuncuları tebrik ederek belgelerini verdi, ekibe ve oyunu izlemeye gelenlere teşekkür etti.

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