İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Kırlı (50) hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Kırlı (50) hayatını kaybetti.


Kaza, Nalbantlar Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 SL 731 plakalı traktörü ile seyir halinde olan Ahmet Kırlı henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Kırlı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.