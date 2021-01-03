Söke'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Kırlı (50) hayatını kaybetti.

Kaza, Nalbantlar Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 SL 731 plakalı traktörü ile seyir halinde olan Ahmet Kırlı henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Kırlı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.