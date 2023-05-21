Söke'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Milas Karayolu Sarıkemer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Küçük (38) idaresindeki 07 CLA 06 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Takla atan otomobildeki sürücü sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sürücü Küçük'ü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Küçük, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Küçük'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin Söke'de toprağa verileceği öğrenildi.