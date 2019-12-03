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Söke'de trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Söke istikametine doğru seyir halinde olan Ute Margot S. himayesindeki 09 MA 109 plakalı otomobil, önünde seyreden Bilgin U. yönetimindeki 35 HOS 67 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol kenarına fırladı. Takla atan otomobilin sürücüsü Almanya uyruklu Ute Margot S. araçtan çıkarılırken, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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