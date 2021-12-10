Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. kontrolündeki 45 N 1522 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan İ.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağı personeli yaparken, yaralı şahıs ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.