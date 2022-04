Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobiller hurdaya döndü.

Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzeri Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman C. kontrolündeki 09 Y 0822 plakalı otomobil ile Gökhan B. kontrolündeki 09 JY 937 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 Y 0822 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Aylin C. Hafif şekilde yaralanırken, her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.