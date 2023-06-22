Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Söke-İzmir karayolu Söke ilçesi Argavlı mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye tatile gelen Aleksandar Konstantinov Evtımov kontrolündeki B-8221-BP plakalı otomobil Aydın'dan Söke istikametine seyir halindeyken, Argavlı mahallesi tali yolundan ana yola çıkan G.B. idaresindeki 09 HD 058 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yol trafiğe bir süre kapatılırken 09 HD 058 plakalı aracın sürücüsü G.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.