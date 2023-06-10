Söke'de trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Didim yolu üzeri Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim istikametine seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BEE 377 plakalı ticari araç ile H.P. kontrolündeki 09 JA 330 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kavşakta bulunan ticari araç devrildi. Kazada sürücü S.S., İ.S., N.S. ve 3 yaşındaki kızı E.S. ile diğer aracın sürücüsü H.P. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.