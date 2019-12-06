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Söke'de trafik kazası: 2 yaralı

Söke-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye; Söke'den Milas yönüne giden Özge Erel yönetimindeki 35 AS 6210 plakalı otomobil, Capello Alışveriş Merkezi yakınlarındaki kavşaktan dönüş yapan 09 ACP 627 plakalı otomobile çarptı. Kazada aracta bulunan Nihat Bilgiç sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Özge Erel ve Nihat Bilgiç ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Diğer aracın şoförü ise olay yerinde yoktu.


Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunamayan 09 ACP 627 plakalı aracın sürücüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

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