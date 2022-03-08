Söke'de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAS 621 ile 09 AGN 870 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.Ç. ve İ.B. Söke Fethime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.