Söke'de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. S. idaresindeki 09 J 0496 plakalı otomobil Söke'den Kuşadası istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü D.S. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.D. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.