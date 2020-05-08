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Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Söke-Kuşadası Karayolu Granta mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine seyir halinde olan Lütfi Ö. yönetimindeki 26 UN 945 plakalı Tır'a dönüş yaptığı sırada arkasından gelen Ozan D. yönetimindeki 09 FJ 728 plakalı araç çarparak yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazayı fark etmeyen İsmail Y. yönetimindeki 09 S 9262 plakalı otomobil de Tır'a çarptı. Kazada araç sürücüleri Ozan D. ve İsmail Y. ile araçtaki yolculardan İbrahim T. yaralandı. Kazada yaralanan üç kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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