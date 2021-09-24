Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Germencik Karayolu üzerinde saat 15.30 sıralarında Argavlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 SS 924 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra, takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan biri çocuk üç kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.