Söke'de trafik kazası; 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Didim yönüne seyir halinde bulunan Burhan Ç. yönetimindeki 35 HLM 94 plakalı otomobil, önce önünde seyreden Samet Y.'nin kullandığı traktöre, ardından yol kenarında lastik değiştirmek üzere park halinde bulunan Mehmet K. idaresindeki 09 BBV 89 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Burhan Ç. (48) ve eşi Saniye Ç. (42) ile lastiğini değiştirmeye çalıştıkları araçları ile bariyer arasına sıkışan Mehmet K. (45) ve oğlu Atakan K. (15) yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.