Söke'de trafik polisleri eğitim projesine devam ediyor

Söke Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Söke'de 30 okulda ortak proje gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 18 okulun eğitim semineri son buldu. Söke Atatürk Ortaokulun'da gerçekleştirilen eğitime Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Jandarma Teğmen Hakkı Erboğa, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği komiseri Gökhan Aktaş ve polis memuru Mehmet Akbulut tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Güvenli bir ortam elde etmemiz için kurallara daha sıkı uymamız gerekiyor. En önemli denetim ve kontrol insanın kendi kendisini denetlemesi ve kontrol etmesidir. O da ancak, eğitimli bireylerden oluşur. İşte okulda öğretmenlerimiz bu tip programlarla, polis arkadaşlarımız ve bizler bu eğitimin bir parçası olmaya çalışacağız. Büyüklere düşen görev kurallara öncelik bizim uymamız. Eğitim konusu son derece önemli. Hepinizi kurallara uymayan davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Trafik Dedektifleri projesi kapsamında trafik güvenliği ve Proje eğitiminde Söke'de toplam 3 bin 200 öğrenciye eğitim verileceği öğrenildi.