Söke'de trafo patladı

Söke'nin Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan elektrik dağıtım şirketine ait trafo patladı.

Hacı Ziya Bey Cami karşısında bulunan ve büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrasından heyecan yaşandı. Dumanların yükseldiği elektrik trafosuna AYDEM çalışanları tarafından müdahale edilirken, polis trafo çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Trafonun içindeki panelin tamamen yanmasına neden olan patlama şehrin büyük bir bölümünü sabah saatlerinde elektriksiz bıraktı. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de gelerek müdahale etti.