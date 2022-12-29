Söke'de traktör 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yamaç Mahallesi sakinlerinden Süleyman Gez traktör kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Süleyman Gez, 09 AGM 564 plakalı traktörle sabah saatlerinde Yamaç Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak Nenem Çeşmesi Mevkii'ne odun toplamaya gitti. Yaşlı adam akşam saatlerinde geri dönmeyince ailesi durumu Söke Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Yapılan çalışma sonucunda traktörün Nenem Çeşmesi mevkiinde 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı, Süleyman Gez'in de olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Söke'de Süleyman Efe olarak bilinen ve Efe kültürünün temsilcilerinden olan 84 yaşındaki Süleyman Gez'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.