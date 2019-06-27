Söke'de traktör kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada traktör ve kamyonet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Söke-Milas karayolu Sarıkemer Kavşağının yakınlarında meydana gelen kazada, Yakup Kor yönetimindeki 34 LJ 6967 ticari kamyonet Didim istikametine ilerlerken, İbrahim Muslu yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör takla atarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü İbrahim Muslu ve kamyonet sürücüsü Yakup Kor yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla tedavi için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.