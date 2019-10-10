İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Söke-Milas Karayolu üzeri Sarıkemer kavşağında turist kafilesini taşıyan özel bir tur şirketine ait midibüs kaza yaptı.

Kazada şoför ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Aydın'ın Söke ilçesinde Sarıkemer Mahallesi kavşağında turist kafilesini taşıyan 72 BC 123 plakalı Aydın A. yönetimindeki midibüsün lastiği patladı. Midibüs önce yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Dev direği yerinden söken ve deviren midibüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Olay yerinde jandarma ve Bölge Trafik ekipleri tedbir alırken, 112 acil servis ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de yaralılara müdahale etti.


Aracın şoförü Aydın A. şoför mahalline sıkışırken, yapılan çalışma sonrasında çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şoför Aydın A. ve midibüste bulunan diğer yaralı 3 turist, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan diğer turistlerin tedavileri, olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta yapıldı.


Turist kafilesini taşıyan midibüsün Kuşadası'ndan yola çıktığı ve kafileyi Bodrum Havaalanı'na götürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.