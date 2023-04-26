Söke'de Turizm Haftası kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını okul müdürü Rabia Karaçancı yaptı. Günümüzde turizmin belirli alanlarda kısıtlamanın mümkün olmadığını belirten Rabia Karaçancı; denizleri, doğası, kültürü, tarihi ile yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Karaçancı; "Biz ülke olarak elimizdeki tüm potansiyeli en iyi şekilde karşılayabildiğimizde 2023 yılı hedefi olan 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm gelirinin gerçekleşebilir bir hedef olduğunu görmekteyiz" dedi.

Etkinlikte daha sonra konuşma yapan okulun meslek öğretmenlerinden Erhan Ateş, turizmde yetişmiş personel açısından çarpıcı rakamlar verdi. Turizmin en büyük ihtiyacının yetişmiş personel olduğuna dikkat çeken Erhan Ateş, ülkenin önde gelen turizm kenti Aydın'da tüm meslek okullarında eğitim gören öğrenci sayısının 2 bin 150 olduğunu, turizm sektöründe il genelinde sezonda istihdam edilen personel sayısının 55 bin olduğunu belirtti. Ateş, meslek okullarının arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Günün anlamına ilişkin şiirlerin okunduğu törende okulun felsefe öğretmeni Emine Müge Barutca Atılan, felsefenin doğduğu tarihi kent Milet ile ilgili konuşma yaptı. Söke Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi Zeybek ve Karadeniz yöresi danslarını sergiledi. Programın ardından ikrama geçildi.

Kutlama programına Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Özay, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim başta olmak üzere, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.