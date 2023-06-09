Söke'de uyuşturucu imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönen eve düzenlenen operasyonla 1 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde 1 şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Dedektör köpekler ile yapılan aramada uyuşturucu madde üretmek amacıyla termometre nemölçer, fan ve sulama sistemi ile donatılmış yapı içerisinde 28,83 gram kubar esrar maddesi, 22,89 gram skunk maddesi, 40 kök kenevir bitkisi ve bir miktar kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.