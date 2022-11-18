Söke'de uyuşturucu madde ticaretine jandarma 'dur' dedi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde hakkında aranma kaydı bulunan Y.D. isimli şahıs operasyon ile yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında, 160,31 gram metamfetamin, 0,75 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet sikke, 2 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 111 bin 850 TL para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Söke ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 şahıs, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan da 5 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.