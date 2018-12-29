Söke'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada, 774 gram kubar esrar ve 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde eylem planı çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma faaliyeti kapsamında Söke Güllübahçe Mahallesi'nde C.E. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli C.E. nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 774 gram kubar esrar ve 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli C.E. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.